В Киеве обсудили возможность расширять формат "Балтик+" в ПАСЕ

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Во вторник, 5 ноября, в Киеве состоялось совместное рабочее заседание членов делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) с членами делегаций стран "Балтик+". На заседании обсуждалась и возможность расширять этот формат. Об этом заявила на брифинге глава украинской делегации, нардеп от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько, передает корреспондент УНН.

"Для нас действительно большая ценность, в то время, когда доверие к Совету Европы и его ценностям было подорвано в этом году, сейчас мы имеем очень четкое единство стран "Балтик+", Великобритании. Мы в один голос говорим о том, что надо работать над возвращением доверия к ценностям и эффективности Совета Европы. Сегодня мы обсудили тот общий план действий, который мы уже планируем в ближайшее время выполнять", - сказала Ясько.

По ее словам, этот план пока прорабатывается, поэтому она не может озвучить его детали.

"Уже в ближайшее время мы хотели бы провести следующие консультации с делегатами, с которыми мы бы хотели в дальнейшем работать и расширять формат "Балтик+". Мы будем над этим работать. Также мы обсудили те инструменты, юридические, правовые, которые существуют сейчас, которые мы можем использовать для деятельности нашей группы. В том числе обсудили ситуацию, которая сложилась в украинской делегации, когда полномочия старой украинской делегации были отменены", - отметила глава украинской делегации.

В поддержку расширения выступили и другие представители делегаций-членов "Балтик+". В частности, глава делегации от парламента Королевства Великобритании и Северной Ирландии в ПАСЕ Сэр Роджер Гейл отметил: "Мы надеемся, что к нашей группе присоединятся другие члены".

С подобным заявлением выступила и глава делегации парламента Грузии в ПАСЕ Тамар Чугошвили.

Отметим, 1 октября делегациями Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Украины объявлено о создании неформальной группы "Балтик+", которая будет осуществлять согласованную политику в Ассамблее.