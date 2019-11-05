В будущем году зарплаты педагогов вырастут на 9% - МОН

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Зарплаты всех педагогов в новом году должны вырасти на 9%, а молодые учителя со стажем до 10 лет в конце года получат выплату в размере почти 21 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Зарплаты всех педагогов в новом году должны вырасти на 9%, а молодые учителя со стажем до 10 лет, сегодня получающие наименьшую зарплату, в конце года получат выплату в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года - почти 21 тыс. грн", - указали в пресс-службе МОН.

Всего, по данным министерства, предполагается, что такую дополнительную выплату получат 73,9 тыс. педагогов. Сегодня молодой учитель в среднем получает почти на 3 тыс. гривен в месяц меньше опытных педагогов. Так, молодой учитель сегодня зарабатывает примерно 5 тыс. 410 грн в месяц, а опытный учитель со стажем 30 лет - 8 тыс. 182 грн.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в Государственном бюджете на следующий год добавили 2,2 млрд грн на выплату заработных плат учителям, это позволит всем исключительно регионам выплачивать полную надбавку за престижность в 30%.