Регистрация | Вход |
USD: 24,80 0,0599  EUR: 27,67 0,1138 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 06 ноября 2019 01:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Для встречи Нового года за границей украинцы выбрали Египет и "экзотику"
Для встречи Нового года за границей украинцы выбрали Египет и "экзотику"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7395
Версия для печати

В будущем году зарплаты педагогов вырастут на 9% - МОН

В будущем году зарплаты педагогов вырастут на 9% - МОН

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Зарплаты всех педагогов в новом году должны вырасти на 9%, а молодые учителя со стажем до 10 лет в конце года получат выплату в размере почти 21 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Зарплаты всех педагогов в новом году должны вырасти на 9%, а молодые учителя со стажем до 10 лет, сегодня получающие наименьшую зарплату, в конце года получат выплату в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года - почти 21 тыс. грн", - указали в пресс-службе МОН.

Всего, по данным министерства, предполагается, что такую дополнительную выплату получат 73,9 тыс. педагогов. Сегодня молодой учитель в среднем получает почти на 3 тыс. гривен в месяц меньше опытных педагогов. Так, молодой учитель сегодня зарабатывает примерно 5 тыс. 410 грн в месяц, а опытный учитель со стажем 30 лет - 8 тыс. 182 грн.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в Государственном бюджете на следующий год добавили 2,2 млрд грн на выплату заработных плат учителям, это позволит всем исключительно регионам выплачивать полную надбавку за престижность в 30%.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Кабмин, Минобразования, учитель, Бюджет-2020
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.