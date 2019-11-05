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ЦИК установила результаты выборов в 198-м округе: нардепом станет Рудык

ЦИК установила результаты выборов в 198-м округе: нардепом станет Рудык

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В одномандатном избирательном округе № 198 на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля, победил самовыдвиженец Сергей Рудык. Такие результаты выборов 198-м округе установила Центральная избирательная комиссия на заседании 5 ноября, передает корреспондент УНН.

Так, ЦИК установила результаты внеочередных парламентских выборов в 198-ом избирательном округе - народным депутатом избран Сергей Рудык, получивший 18 921 голос.

Напомним, ЦИК завершила повторный подсчет голосов избирателей на 21-м избирательном участке одномандатного избирательного округа № 198.

Как сообщалось ранее, ЦИК зарегистрировала Сергея Рудыка народным депутатом, избранным в ОВО №198 на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Однако 28 августа этот решение отменено соответствующими судебными решениями.

Добавим, что ЦИК отказала кандидату в депутаты Наталье Дьяченко в повторном подсчете голосов на округе №198.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК
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