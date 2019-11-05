Первый этап аттестации в ГПУ: стало известно, сколько прокуроров завалили тест

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Успешно прошли первый этап аттестации 795 прокуроров Генеральной прокуратуры Украины из 988. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Сообщается, что завершилось тестирование в рамках первого этапа аттестации прокуроров ГПУ во исполнение Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Как указано, к сдаче экзамена в форме анонимного тестирования на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора были допущенны 1083 прокуроры ГПУ, подавших заявление на прохождение аттестации для перевода в Офис Генерального прокурора.

"Успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 795 с 988 человек (все данные по состоянию на 5.11.2019). Они будут допущены ко второму этапу аттестации - тестирование на общие способности и навыки", - говорится в сообщении.

По данным ГПУ, среди них на 91-100 баллов тестирования сдали 12%, или 93 прокуроры, на 81-90 баллов - 43%, или 341 прокурор, 70-80 баллов - 45%, или 361 прокурор.

При этом, по данным ГПУ, тестирование не прошли 193 прокуроры. Так, на 67-69 баллов тестирования сдали 29%, или 56 прокуроров, на 61-66 - 35%, или 67 прокуроров, на 51-60 - 31%, или 60 прокуроров, на менее 50 баллов - 5%, или 9 прокуроров.

Не явились на аттестацию 95 прокуроров.

Напомним, 25 сентября вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", в котором речь идет о создании Офиса Генпрокурора.

Им, среди прочего, предусмотрено, что прокуроры ГПУ могут быть переведены на должность прокурора в Офисе Генерального прокурора, областных прокуратурах, окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения ими аттестации.

Аттестация прокуроров включает два этапа:

1) сдачи экзамена в форме анонимного письменного тестирования с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора;

2) проведение собеседования с целью оценки соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добродетели. Для определения уровня владения практическими знаниями и навыками прокуроры выполняют письменное практическое задание. В случае неуспешного прохождения аттестации прокурор освобождается от должности.