Коболев отреагировал на предложение РФ "обнулить взаимные претензии" по газу

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украина готова договариваться о продлении транзита российского газа, ее позиция в этом вопросе полностью совпадает с позицией Еврокомиссии. Об этом на своей странице в Facebook написал сегодня глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook, передает УНН.

"Продолжают поступать новые заявления из РФ. Через средства массовой информации (что несколько странно, поскольку такие предложения, как правило, предоставляются в письменном виде) нам предлагают: 1. "обнулить взаимные претензии" 2. российский газ по прямым поставкам дешевле, чем по реверсу", - написал Коболев.

Что касается первого пункта, он объяснил, что российская сторона предлагает Нафтогазу "обнулить" почти 3 миллиарда долларов зпо Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов США. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа на около 7 миллиардов долларов.

"Вместе - 22 миллиарда долларов - "понять и простить". Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит "обнуление" взаимных претензий?" - спросил глава правления Нафтогаза.

Что касается второго пункта, он напомнил, что Россия предлагает Украине вернуться к прямым поставкам газа из России и обещают цену, меньшую на 25%, чем мы имеем сейчас из Европы.

"По действующему контракту мы уже вправе покупать российский газ по цене немецкого хаба. Газпром отказывается выполнять это положение контракта. Традиционно российские поставки, даже со скидками за лояльность, почему-то выходят дороже, чем закупки по конкурентным ценам в Европе. Это нелогично, потому что Газпром транспортирует газ на меньшее расстояние. Когда Стокгольмский арбитраж исправил эту ценовую аномалию, Газпром отказался поставлять газ", - отметил он.

"Мы готовы договариваться о продлении транзита. Наша позиция в этом вопросе полностью совпадает с позицией Еврокомиссии. Россия - против, ее пугает "вакханалия в Стокгольмском арбитраже". Конечно, решение самого авторитетного европейского арбитражного суда можно называть "вакханалией", но тогда возникает логичный вопрос - зачем Газпром в прошлом году первым инициировал в Стокгольмском арбитраже два новых процесса против Нафтогаза? Мы готовы к конструктивному сотрудничеству ради продолжения транзита, но будем и в дальнейшем настойчиво и эффэктивно защищать как национальные интересы, так и интересы Нафтогаза", - написал Коболев.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь Путина Песков заявил, что "продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-либо претензий в арбитраже делает фактически невозможным достижение каких-либо договоренностей" между Украиной и РФ.