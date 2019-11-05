Разумков рассказал о роли КСУ в реализации реформ

КИЕВ. 5 ноября. УНН. От Конституционного суда Украины очень многое зависит в реализации начатых Президентом Владимиром Зеленским реформ. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время специального пленарного заседания Конституционного суда Украины по случаю принятия присяги двумя новоизбранными судьями, передает УНН со ссылкой на пресс-службу председателя ВР.

"В рамках начатых Президентом реформ очень многое зависит от Конституционного Суда. Надеюсь, что плодотворное сотрудничество между различными ветвями власти и, в первую очередь, между Верховной Радой и Конституционным Судом будет сохраняться и в дальнейшем", - подчеркнул глава парламента.

Спикер ВР также заверил в готовности депутатского корпуса к максимально конструктивной, быстрой и качественной работе с КСУ.

Во время мероприятия он выразил благодарность судьям за быстрое и качественное предоставление выводов относительно законопроектов, направленных в КСУ.

Напомним, 5 ноября была запланирована торжественная церемония принесения новыми судьями Конституционного Суда Украины Петром Филюком и Галиной Юровской присяги.