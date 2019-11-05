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Глава Днепропетровского облсовета подает в отставку

Глава Днепропетровского облсовета подает в отставку

Глеб Прыгунов

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Глава Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов заявил, что покидает занимаемую им должность и слагает свои полномочия. Об этом он написал на личной странице в Facebook, передает УНН.

Чиновник мотивирует свое увольнение изменением политической повестки и общей конфигурации украинской политики, что подтолкнуло его к сложению полномочий главы облсовета.

"В данной ситуации считаю целесообразным сложить свои полномочия и уйти с должности главы областного совета. Я не согласен с некоторыми процессами, происходящими сегодня, например, отключение от электроснабжения здания Медиа-пространства. Все должно происходить в юридической плоскости!", - написал Прыгунов.

При этом, чиновник отметил, что он и в дальнейшем будет оставаться в региональной политике, продолжая работать в рамках определенных им приоритетных ключевых вопросов.

Глеб Прыгунов - член партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". На посту главы Днепропетровского областного совета находился с 16 декабря 2015 года.

Как сообщалось ранее, НАБУ подозревает главу Черновицкого облсовета в получении взятки в 180 тысяч долларов.

Источник: УНН
Теги: облсовет, отставка, Днепр и Днепропетровская область
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