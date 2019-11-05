Разумков: территориальная целостность является общим вызовом государств-участников "Балтик+" в ПАСЕ

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Территориальная целостность является общим вызовом государств-участников группы "Балтик плюс" в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, открывая совместное заседание членов делегаций парламентов стран-участниц группы "Балтик плюс" в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады.

Как сообщили в пресс-службе ВРУ, глава Верховной Рады отметил, что встреча в Страсбурге с главами парламентов стран группы "Балтик плюс" была плодотворной, и поблагодарил за постоянную позицию относительно поддержки Украины в сохранении ее территориальной целостности и защиты границ.

"Мы понимаем, что это общие вызовы, которые стоят перед нашими государствами", - подчеркнул он.

По словам Разумкова, в ПАСЕ имеются очень опасные тенденции, поскольку возвращение российской делегации без выполнения ни одной одной резолюции, на которых настаивала ПАСЕ, по его мнению, является фактической возможностью поставить под угрозу основные принципы этой организации.

Обращаясь к членам делегаций, глава Верховной Рады подчеркнул, что только объединив усилия, можно достигать целей и сохранить задекларированные принципы Совета Европы.

Разумков также подчеркнул, что в вопросах защиты интересов Украины и ее партнеров представители различных политических сил в Украине работают на общий результат.

Напомним, Украина и группа "Балтик плюс" в Совете Европы объединяют усилия для противодействия российской агрессии.