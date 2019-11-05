В Минюсте нашли скрытую корреспонденцию

КИЕВ, 5 ноября. УНН. В Министерстве юстиции нашли скрытую корреспонденцию, которую сотрудники министерства вероятно спрятали по заказу третьих лиц. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Нашли несколько ящиков скрытой входящей корреспонденции, которая несла риски для схематозников, и которую сотрудники Минюста, ответственные за делопроизводство министерства, спрятали вероятно по заказу третьих лиц", - сказал Денис Малюська.

Также министр добавил, что, судя по всему, на входной корреспонденции был установлен коррупционный фильтр: на каких документах проставляли "минус" и они прятались, а потом и уничтожались, о других важных документах сообщали сторонних заинтересованных лиц, а никому ненужные документы принимались в официальную работу.

"Почти все документы были "отфильтрованы" до моего прихода в министерство, но есть и несколько свежих. Приношу свои извинения перед теми, кто не получил своевременные ответы на свои сообщения и жалобы. Очистка власти продолжается. Правоохранительные органы уведомлены. Мы обязательно среагируем и приведем в чувство тех, кто еще не понял, что страна изменилась", - добавил Денис Малюська.

Напомним, Минюст назначил голову антирейдерской комиссии.