Украина стремится получить перспективу членства в ЕС - Пристайко

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время выступления в Стокгольме отметил стремления Украины и других ассоциированных партнеров получить перспективу членства в Евросоюзе. Об этом сообщает пресс-служба МИДа, передает УНН.

Глава украинского МИД Украины Вадим Пристайко принял участие в мероприятиях к 10-й годовщине Восточного партнерства. Главный украинский дипломат прибыл в столицу Швеции по приглашению министра иностранных дел Королевства Анны Линде.

"Министр Пристайко отметил, что Украина и другие ассоциированные партнеры стремятся получить перспективу членства в ЕС и обеспечить углубление дифференциации, которая должна определяться амбициями партнеров", - говорится в сообщении МИДа.

Пристайко также отметил, что Украина стремится к более глубокой секторальной интеграции с Европейским Союзом, предусматривающий заинтересованность украинской стороны в пересмотре и улучшении уже подписанного Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и условий углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание Украины получить членство в НАТО.