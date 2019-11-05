Милованов назначил "неугодного" Блескуна руководителем ГП "Укрспирт"

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министр развития экономики Тимофей Милованов назначил Сергея Блескуна временным руководителем ГП "Укрспирт", вопреки протестам трудового коллектива, сообщает УНН.

Информация о представлении Блескуна опубликована на Facebook-странице госпредприятия.

Сообщается, что назначен он был вчера министром Миловановым и приступил к выполнению обязанностей незамедлительно. Однако на сайте министерства соответствующий приказ отсутствует.

"Сергей Блескун отметил приоритеты: демонополизация и приватизация отрасли в интересах государства и с соблюдением прав всех работающих", - говорится в сообщении ГП "Укрспирт".

Также сообщается, что 1 ноября министерство Милованова обьявило конкурс на руководителя ГП "Укрспирт". Однако, в опубликованном на Facebook-странице Милованова приказе не было ни подписи, ни даты.

Напомним, в эти дни Окружной административный суд столицы решает, запрещать ли Министерству развития экономики назначать Сергея Блескуна на должность и.о. руководителя ГП "Укрспирт".

С соответствующим заявлением в суд обратился профсоюз работников ГП "Укрспирт". Среди других требований заявления — запретить Министерству юстиции Украины и любому другому субъекту государственной регистрации вносить в ЕГР сведения о руководителе ГП "Укрспирт" и лице, которое может совершать действия от имени предприятия.

Трудовой коллектив объясняет, что Блескун имеет конфликт интересов, связанный с российскими компаниями и отечественными производителями водки. Также они напомнили, что Блескун уже возглавлял ГП в 2015-2016 годах и к тогдашней его деятельности трудовой коллектив и украинские правоохранительные органы имеют ряд вопросов.

С требованием не назначать Блескуна на должность руководителя ГП "Укрспирт" трудовой коллектив обратился и к Президенту Владимиру Зеленскому.

Справка. Сергей Блескун в течение 2001-2006 годов жил и работал в Москве (РФ). Был директором по работе с клиентами ОАО "Лебедянский" (соки ТМ "Я", "Тонус", "Фруктовый сад", "Фрустайл" и "ФрутоНяня"). В течение 2006-2008 годов был директором концерна "Оверлайт" (ТМ "Мягков", "Штурман", "Одесса", L’Odessika), владельцем которого был Борис Кауфман — он же был бенефициаром "Платинум банк", в который Блескун во время своего руководства в ГП "Укрспирт" направил средства. В течение 2008-2015 гг. Блескун был коммерческим директором компании Nemiroff, откуда и попал впервые в ГП "Укрспирт".