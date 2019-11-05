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В ВР внесли доработанный проект Бюджета-2020

В ВР внесли доработанный проект Бюджета-2020

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Правительство внесло в Верховную Раду Украины доработанный проект Бюджета-2020, который народные депутаты рассмотрят во втором чтении, передает УНН.

"Получен доработанный проект. Передан на рассмотрение руководству", - говорится на сайте Верховной Рады Украины.

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Напомним, 3 ноября Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял проект Бюджета-2020 ко второму чтению в Верховной Раде.

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Как сообщал УНН, 18 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Государственного бюджета на 2020 год с предложениями, проголосовав проект постановления "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Источник: УНН
Теги: ВР, Кабмин, Украина, Бюджет-2020
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