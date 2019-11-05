Неофициальный советник Трампа ведет переговоры о приобретении "Мотор Сич" - WSJ

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента США Дональда Трампа, Эрик Принс, ведет переговоры о покупке украинского производителя аэрокосмической техники "Мотор Сич". Об том сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, передаёт УНН.

Так, по словам источника, администрация Трампа обсуждала возможность покупки с Принсом и, по крайней мере, с ещё одним потенциальным покупателем из частного сектора. В последние недели Принс обсудил компанию с украинскими официальными лицами и посетил главный завод компании, как сообщают другие источники агентства.

Принс, бывший военно-морской котик и миллиардер-основатель оборонного подрядчика, ранее известного как Blackwater, является исполнительным директором и заместителем председателя Frontier Services Group, частного подрядчика по обеспечению безопасности в Гонконге и Пекине. У него есть другие деловые интересы за пределами Китая, и он неоднократно посещал Украину, по меньшей мере девять раз с 2014 года, начала войны страны с Россией, пишет издание со ссылкой на отчеты украинской погранслужбы.

Сам Принс отказался от комментариев, но пресс-секретарь Frontier Services Group и Принса подтвердили, что он “хочет инвестировать в Украину”, пишет издание.

Сообщается также, что во время своей последней поездки в Украину, 24-27 октября, Принс посетил завод “Мотор Сич”. По словам представителя компании, он был “впечатлен высоким уровнем технологий”.

Администрация Трампа также обсуждала покупку “Мотор Сич” собственником базирующегося в Остине, штат Техас, аэрокосмического предприятия Firefly Aerospace Максом Поляковым.

“Пока рано говорить о покупке акций” Мотор Сич “, - сказал Поляков WSJ.

Как пишете издание, Принс является братом министра образования администрации Трампа Бетси Девос.

Напомним, в 2017 году The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что следователи расследования вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года считали, что в январе 2017 года, примерно за неделю до инаугурации Трампа, состоялась секретная встреча на Сейшельских островах основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Эта встреча, по мнению следователей “была одной из первых попыток установить тайный канал связи между новой американской администрацией и Кремлем”.