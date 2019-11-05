Единая государственная информационная система трансплантации: Зеленский дал поручение МОЗ

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым, чтобы Минзрав обеспечил функционирование Единой государственной информационной системы трансплантации до февраля 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Владимир Зеленский считает необходимым, чтобы к 31 января 2020 Министерство здравоохранения усовершенствовало работу системы экстренной медицины и до февраля обеспечило создание и функционирование Единой государственной информационной системы трансплантации", - говорится в сообщении.

Напомним, за шесть лет в Украине учтено 21 производство из-за незаконной трансплантации органов.