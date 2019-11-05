Польша выдала Украине 15 тыс. разрешений на грузовые перевозки

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Между Украиной и Польшей подписали протокол о выделении 15 тыс. разрешений Республики Польша на осуществление автомобильных грузовых перевозок в 2019 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Сложные переговоры между Украиной и Республикой Польша, которые происходили в рамках украинского-польской Смешанной Комиссии по вопросам международных грузовых автомобильных перевозок, завершились подписанием протокола. Министерство инфраструктуры приложило все усилия по защите украинских перевозчиков, которые дополнительно получат 5000 польских разрешений, которые будут переданы украинской стороне в начале ноября 2019 года, и 10 тыс. разрешений относительно предварительного обмена разрешениями на 2020 год для использования в 2019 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрешения относительно предварительного обмена на 2020 год будут действительны до 31 января 2021 года, польская сторона должна передать их до 15 ноября 2019 года. Будет также создана совместная рабочая группа по обмену опытом по распределению разрешений.

"7 ноября 2019 года состоится заседание Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с оформлением, выдачей, учетом и анализом эффективности использования разрешений на поездку по территориям иностранных государств, во время которой будет определена процедура оформления дополнительных разрешений Республики Польша. Решение о процедуре будут обнародованы на сайте Министерства инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что по решению Смешанной комиссии с 12 ноября 2019 года аннулируются 160000 разрешений Республики Польша на въезд. Для возвращения в страну регистрации транспортного средства у перевозчиков есть время до 31 декабря 2019 года.

Кроме того сообщается, что подтверждено договоренности относительно осуществления предварительного обмена разрешений на 2020 год на уровне 2019 - 160 тыс.

"Украинская сторона и в дальнейшем будет настаивать на установлении квоты разрешений по меньшей мере на уровне 200 000. Во время встречи министров инфраструктуры обеих стран, которая должна состояться в конце ноября, министр инфраструктуры Украины будет настаивать на соблюдении прав украинских перевозчиков и обеспечении свободного движения товаров", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 22 октября Гончарук поговорил с премьером Польши о разрешения на международные перевозки.