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Doing Business: Милованов будет отвечать за улучшение позиций Украины в рейтинге

Doing Business: Милованов будет отвечать за улучшение позиций Украины в рейтинге

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца текущего года разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Я буду обращаться к министрам с просьбой обеспечить выполнение таких задач. Тимофею Милованову - министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business до 31 декабря 2019", - сказал Владимир Зеленский.

Также Президент поручил Министерству экономики до конца текущего года разработать новую правительственную программу создания рабочих мест, а также обеспечить внедрение лучших мировых практик корпоративного управления в топ-10 государственных компаниях.

"Министру финансов Оксане Маркаровой Президент поставил задачу до 31 декабря 2019 создать благоприятные условия для предпринимателей путем подготовки законопроекта, направленного на внедрение двухлетнего моратория на проведение проверок ФЛП и смягчения их ответственности за нарушение установленного порядка представления в органы контроля отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Украина поднялась на семь пунктов в рейтинге Doing Business.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Тимофей Милованов
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