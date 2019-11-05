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Правительству рекомендовали первых кандидатов на ТОП-должности: что известно

Правительству рекомендовали первых кандидатов на ТОП-должности: что известно

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы порекомендовала правительству первых кандидатов на ТОП-должности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"В рамках реформы государственного управления правительство активно ищет эффективных менеджеров на должности категории "А", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендовала правительству 23 кандидатуры на различные вакансии по результатам конкурса:
• 2 кандидатуры - на должность Председателя Государственной службы геологии и недр;
• 3 кандидатуры - на должность Председателя Государственной архивной службы;
• 4 кандидатуры - на должность Председателя Государственного агентства лесных ресурсов;
• 2 кандидатуры - на должность Председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы;
• 3 кандидатуры - на должность Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции;
• 2 кандидатуры - на должность Председателя Государственной службы автомобильных дорог;
• 4 кандидатуры - на должность Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
• 3 кандидатуры - на должность Председателя Госгеокадастра.

Также сообщается, что в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы подвели первые итоги проведения конкурсов: 478 кандидатов протестировали на знание законодательства, а также на абстрактное, вербальное и числовое мышление, 451 кандидат прошел тестирование по иностранному языку и 126 кандидатов допустили к решению ситуативных задач.

"Напомним, сейчас продолжается открытый конкурс на должности госсекретаря Министерства здравоохранения, Председателя Государственной службы морского и речного транспорта, госсекретаря Министерства социальной политики, председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а также Председателя Государственного агентства водных ресурсов", - отметили в пресс-службе Кабмина.

Напомним, Рада объявила отбор кандидатур на замещение трех вакантных должностей членов Нацсовета.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, назначения, ТОП
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