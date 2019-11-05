Украина и Польша определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сопредседатели Консультационного комитета президентов Украины и Польши определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службы Офиса Президента.

Сообщается, что во Львове состоялось 28 заседание Консультационного комитета президентов Украины и Республики Польша в формате встречи сопредседателей - заместителя руководителя Офиса Президента Украины Игоря Жовквы и государственного секретаря - руководителя Кабинета Президента Республики Польша Кшиштофа Щерского.

"Собеседники скоординировали шаги сторон в реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств во время официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Республику Польша 31 августа этого года, а также определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что Кшиштоф Щерский проинформировал о развитии внутриполитической ситуации в Польше после недавних парламентских выборов и подтвердил неизменную поддержку официальной Варшавой европейских и евроатлантических стремлений Украины. Он также заверил в готовности польской стороны и в дальнейшем прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Игорь Жовква очертил прогресс Украины в реализации системных реформ, в частности в принятии новых законов, а также проинформировал о шагах, которые осуществляет Владимир Зеленский с целью прекращения войны на Донбассе. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины поблагодарил за политическую поддержку, которую Польша оказывает нашему государству на международной арене, прежде всего в рамках Европейского Союза и НАТО", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что особое внимание собеседники уделили вопросам чествования общей исторической памяти, положительно оценив прогресс в реализации соответствующих договоренностей, достигнутых на уровне глав государств. Игорь Жовква выразил надежду, что одним из результатов перезагрузки украинского-польского диалога будет должное упорядочения мест украинской памяти на территории Польши.

Напомним, Польша выдала Украине 15 тыс. разрешений на грузовые перевозки.