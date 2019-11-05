Зеленский поручил завершить анбандлинг Нафтогаза до 31 декабря

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю завершить процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз" до конца года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Владимир Зеленский отметил, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель должен завершить процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз" до 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С Энергетическим сообществом согласовали изменения в законодательство относительно анбандлинга

Напомним, Рада приняла в целом законопроект о завершении анбандлинга Нафтогаза.