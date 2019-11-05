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Вторник, 5 ноября 2019, 21:58 • Дарья Панченко • 7860
Зеленский поручил завершить анбандлинг Нафтогаза до 31 декабря
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю завершить процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз" до конца года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Владимир Зеленский отметил, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель должен завершить процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз" до 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
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Напомним, Рада приняла в целом законопроект о завершении анбандлинга Нафтогаза.
Источник: УНН