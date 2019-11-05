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До конца года Минэкономики должно подготовиться к введению рынка земли

До конца года Минэкономики должно подготовиться к введению рынка земли

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству экономики до конца года подготовиться к введению рынка земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“Как отметил Глава государства, Минэкономики до 31 декабря должно подготовиться к введению рынка земли”, — говорится в сообщении.

В частности, Президент поручил создать электронный реестр инженеров-землеустроителей и предоставить им право осуществления государственной регистрации этой земли.

“Обнародовать 100% решений о предоставлении разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы и нормативно закрепить ведение документации по землеустройству исключительно в электронной форме”, — подчеркнул Президент.

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Напомним, в Украине внесли в кадастр сведения о 30,4 млн га сельскохозяйственных земель.

Источник: УНН
Теги: земля, Украина, рынок, Минэкономразвития, Владимир Зеленский
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