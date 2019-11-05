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Президент назначил Мака своим внештатным советником

Президент назначил Мака своим внештатным советником

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Эндрю Романа Мака внештатным советником главы государства. Такая информация обнародована в указе №807/2019, размещенном на сайте президента, передает УНН.

“Назначить Эндрю Романа Мака советником президента Украины, вне штата (по согласию)”, — говорится в документе.

Напомним, в сентябре Зеленский освободил Андрея Загороднюка, Владимира Бородянского и Михаила Федорова от выполнения обязанностей советников Президента Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, указы, Президент, совет, Владимир Зеленский
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