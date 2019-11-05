На проект "государство в смартфоне" средства в госбюджете-2020 не заложены - Федоров

КИЕВ. 5 ноября. УНН. На проект “государство в смартфоне” деньги в государственном бюджете на 2020 год не заложены. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вицепремьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН опираясь на DW.

“На государство в смартфоне (приложение портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и т.д.) бюджет не заложено. Есть 30,8 миллиона гривен на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше”, — написал Федоров.

Министр отметил, что все равно планирует работать с ограниченными ресурсами. “Делаю ставку на эффективную команду и международно-техническую помощь, государственно-частное партнерство, волонтерство. В нашем направлении, на данном этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом. А диджиталлизация — это эффективность, трансформация, и, надеюсь, влияние на увеличение бюджета на 2021 год”, — отметил Федоров.

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Напомним, ранее министерство цифровой трансформации планировало создать единый портал цифровых сервисов “Действие”. Предполагалось, что через три года взаимодействие граждан с государством велось бы на этом портале.

В июне 2019 года Михаил Федоров еще как советник президента Владимира Зеленского рассказывал изданию DW о планах команды по “государства в смартфоне”. Речь шла об открытии более 70 электронных услуг, аудит реестров, внедрения е-идентификации и е-резиденства в Украине.

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При этом последние инициативы Федоров намеревался ввести перед проведением переписи населения: “Чтобы не получилось так, что мы людей непонятно как переписали, а потом начали выдавать им электронные подписи. Мы хотим все это совместить”. 5 ноября в Киеве заявили, что перепись населения Украины проведут ноябре-декабре 2020 года.

Федоров в беседе с DW также говорил о том, что в каждой облгосадминистрации будет работать заместитель губернатора по вопросам цифровизации. И предполагал, что “через пять лет в Украине состоятся первые электронные выборы”.