В рамках реформы прокуратуры Рябошапка создал комиссию, которая будет рассматривать жалобы на прокуроров

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В рамках реформы прокуратуры Генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал третью кадровую комиссию по рассмотрению дисциплинарных жалоб и утвердил Порядок рассмотрения кадровой комиссией жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГПУ.

“Согласно требованиям Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры“ Генеральный прокурор соответствующими приказами от 4 ноября 2019 года создал третью кадровую комиссию по рассмотрению дисциплинарных жалоб и утвердил Порядок рассмотрения кадровой комиссией жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка, осуществление дисциплинарного производства и принятия решения по результатам дисциплинарного производства”, — говорится в сообщении.

Таким образом, была определена процедура рассмотрения кадровой комиссией жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка, осуществление дисциплинарного производства, принятие решения по результатам дисциплинарного производства и при наличии оснований, предусмотренных Законом Украины “О прокуратуре”, о наложении на прокурора Генеральной прокуратуры Украины (Офиса Генерального прокурора), Специализированной антикоррупционной прокуратуры, областной (региональной), окружной (местной), военной прокуратуры дисциплинарного взыскания или принятия решение о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора.

Кроме того, предусмотрена процедура отстранения прокурора от должности в дисциплинарном производстве, снятия дисциплинарного взыскания, а также обжалования решения кадровой комиссии.

Напомним, 25 сентября вступил в силу Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры”, в котором речь идет о создании Офиса Генпрокурора.