Власти России заинтересованы отдать Украине захваченные корабли — адвокат

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Власти Российской Федерации заинтересована в том, чтобы вернуть Украине военные корабли, которые были захвачены в ноябре 2018 года. С таким мнением выступил адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов в эфире Радио Свобода, передает УНН.

“По моей информации, принципиальная договоренность об этом была достигнута, вопрос был в технической части, так как корабли не эксплуатировались несколько месяцев. Кроме того, катер „Бердянск“ пострадал в результате обстрела, и у техников пограничной службы были вопросы касательно плавучести этих судов, они боялись, что просто не смогут их физически передать”, — рассказал Полозов.

Адвокат добавил, что, согласно известной ему информации, на захваченных кораблях осуществлялся определенный комплекс ремонтных работ. “Я думаю, что как только будет достигнут удовлетворительное состояние их плавучести, чтобы их можно было передать — их, скорее всего, передадут”, — отметил он.

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“Непосредственно деталями возвращения кораблей занимаются подчиненные Зеленского и Путина, соответственно — это представители Офиса президента, по-моему, господин (Андрей) Ермак, а с российской стороны этим занимается (Дмитрий) Козак. И вовлечены в этот МИД России и МИД Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в России назвали условие возвращения Украины кораблей, захваченных в Керченском проливе, — “публично признать свою провокацию”.