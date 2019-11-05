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Стало известно, когда в Украине пройдет перепись населения

Стало известно, когда в Украине пройдет перепись населения

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Кабмин Украины согласовал срок для проведения следующей переписи населения Украины. Таким образом, перепись должна состояться через год — в ноябре-декабре следующего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение офиса омбудсмена в Facebook.

“В правительстве наконец окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения. Он состоится в ноябре-декабре следующего года”, — говорится в сообщении.

На сайте омбудсмена сообщается, что в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека состоялась рабочая встреча представителя Уполномоченного в сфере защиты персональных данных Николая Смука, сотрудников Департамента в сфере защиты персональных данных Секретариата Уполномоченного с представителями Государственной службы статистики Украины.

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“Во время встречи стороны обсудили вопросы соблюдения требований законодательства в сфере защиты персональных данных во время проведения пробной переписи населения.

Основные вопросы, вокруг которых развернулась дискуссия — объем сведений о лицах, будут собираются во время переписи, и обеспечения надлежащего уровня защиты собранных данных”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что представителями Секретариата подчеркивалась необходимость внесения изменений в Закон Украины “О Всеукраинской переписи населения”.

Напомним, на перепись населения в 2020 году заложили более 3 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: Украина, омбудсмен, население
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