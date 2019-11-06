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Данилов встретился с послом Индии: обсудили военное и IT-сотрудничество

Данилов встретился с послом Индии: обсудили военное и IT-сотрудничество

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с послом Республики Индия в Украине Партха Сатпатхи. Во время встречи были обсуждены наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба СНБО.

“Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по их дальнейшему развитию, в частности, предоставление диалогу на высоком политическом уровне новых импульсов. Данилов отметил, что Индия остается одним из ключевых внешнеэкономических и внешнеполитических партнеров Украины в мире, и украинская власть заинтересована в активизации двустороннего сотрудничества по всем действующим и перспективным направлениям”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что господин Посол отметил, что экономические и гуманитарные связи между нашими странами длительные и прочные, и перспективы расширения сфер сотрудничества.

“По его словам, Индия, в частности, готова делиться опытом развития и поддержки ИТ-отрасли и систем электронного управления”, — добавили в пресс служба.

Напомним, Украина и Эстония договорились об углублении военного сотрудничества.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Индия, посол
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