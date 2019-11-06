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Глава МИД Литвы: Россия - самое большое препятствие для мира в Украине

Глава МИД Литвы: Россия - самое большое препятствие для мира в Украине

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Россия является "самым большим препятствием" для мира в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью "Настоящему времени", передает УНН.

"Вероятно, самое большое препятствие в этом (мирном) процессе - это то, что Россия позиционирует себя как нейтральная сторона, в то время, как является активной участницей конфликта, хотя официально их не рассматривают таким образом", - сказал Линкявичюс в Праге.

По словам министра, Москва говорит боевикам в Донбассе, что "вам нужно достичь соглашения, и мы поможем", хотя на самом деле все происходит "с точностью до наоборот".

Он добавил, что чувствует "истинные намерения" президента Украины Владимира Зеленского.

"Эти нормандские переговоры и поиск компромисса на устах у всех. Я понимаю, что очень сложно все это сделать, но я чувствую искренние намерения президента решить эту проблему. Сложно сказать, насколько успешным он будет", - заявил Линкявичюс.

29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже есть предварительная дата саммита лидеров "нормандского формата", и выразил надежду, что такой саммит состоится "до конца следующего месяца".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для проведения нормандской встречи теперь три требования - Пристайко

Президент России Владимир Путин заявил, что готов к встрече в "нормандском формате", если она будет "хорошо подготовлена" и не будет "вести к пустым разговорам".

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы".

По оценкам ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года, вследствие вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 12,8 тысяч до 13 тысяч человек.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Донбасс, Украина, Литва, мир
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