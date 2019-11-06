Конгресс США обнародовал полный текст показаний Волкера и Сондленда

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал полные стенограммы показаний посла США в ЕС Гордона Сондленда и бывшего спецпредставителя по вопросам Украины Курта Волкера. Они давали показания в ходе расследования по импичменту президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Гордон Сондленд заявил, что Государственный департамент полностью знал о проблемах, которые возникли из-за привлечения личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани в отношения США с Украиной, однако в ведомстве “могли сделать очень мало, если президент решил, что хочет привлечь своего адвоката”.

На вопрос, является ли призыв Джулиани возобновить расследование против сына Байдена в Украину потенциально незаконным, Сондленд ответил: “Я не юрист, но предполагаю, что да”.

Он также упомянул, что в общих чертах обсуждал с госсекретарем Майком Помпео роль Руди Джулиани. “Мы обсудили, что он был привлечен к делу. Помпео закатил глаза и сказал: “Да, это что-то такое, с чем мы должны справиться”.

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На вопрос конгрессменов о том, поднимал ли Дональд Трамп в разговорах вопрос “услуги за услугу”, Сондленд ответил: “Президент Трамп ежедневно меняет свое мнение о том, чего он хочет. Я не представляю, что он хотел в тот день, когда я позвонил ему”.

Также он вспомнил свой телефонный разговор с Владимиром Зеленским накануне звонка с Трампом 25 июля. Сондленд давал украинскому президенту советы, как лучше общаться с Дональдом Трампом. “Кажется, я сказал: “Похоже, что ваш звонок наконец согласован, и думаю, важно, чтобы вы озвучили президенту Трампу — он хотел этого — какое-то заявление о коррупции”.

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В свою очередь, Курт Волкер заявил, что новости о задержке военной помощи Украине стали для него неожиданностью.

“Новости о том, что будет задержка, застали меня врасплох. Я не знал причины. Никакой причины не предоставили ... Это пошло из Офиса управления бюджетом, и я мигом подумал, что это касалось бюджетного вопроса — и что по какой-то причине произошла задержка”, — сказал Волкер.

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Кроме этого, Волкер вспомнил о встрече с Дональдом Трампом сразу после избрания Зеленского. Он, Гордон Сондленд и министр энергетики Рик Перри пытались убедить американского президента как можно скорее встретиться с Зеленским в Вашингтоне. Впрочем, Трамп не проявлял желания.

“Они все коррумпированы и ужасные люди. Я не хочу тратить на это время”, — вспомнил Волкер слова Дональда Трампа. Чиновники пытались убедить американского президента в том, что новая власть будет бороться с коррупцией. Впрочем, по словам Волкера, Трамп в это не верил.

“Он сказал: „Это не то, что я слышал. Я слышал, что Зеленский имеет ужасных людей в своем окружении“. И он сослался на то, что ему говорил Джулиани. Он сказал: „поговорите с Руди. Он знает все эти вещи, в окружении Зеленского есть плохие люди“. Но это была не инструкция, а просто комментарий”.

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Впоследствии Волкер узнал, что информация Джулиани основана в том числе и на обвинениях, которые озвучил Юрий Луценко. “Я связался с Джулиани, чтобы проинформировать его, несколько ключевых моментов. Луценко — не надежен. Не слушайте, что он говорит”.

Кроме этого, Курт Волкер заявил, что впоследствии связаться с Руди Джулиани его просили сами украинцы. В этом вопросе Офис президента представлял советник Зеленского Андрей Ермак. “Украинцы хотели донести сообщение, что они отличаются от того, что было в прошлом. Они верили, что через общение с Джулиани эта информация могла бы дойти до президента”.

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Волкер заявил, что звонок Трампа и Зеленского 25 июля, который и стал причиной расследования в отношении импичмента, его удивил. “Я был удивлен. Я не слышал ничего про Байдена, Хантера Байдена или Джо Байдена за все это время. И я был очень активен, как видите. Я очень активно общался с людьми, пытался решить некоторые из проблем, пытался устроить визиты в Белый дом, телефонные звонки. И то, что произошло, стало для меня еще той неожиданностью”.

В то же время Волкер добавил, что во время разговора президентов с украинской стороны должен присутствовать Андрей Ермак. Дипломат сказал, что советник Зеленского знал о том, что встреча в Белом доме будет зависеть от решения о расследовании в Украине по Джо Байдена и его сына.

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Из предыдущих показаний в Конгрессе стало известно, что администрация Трампа настаивала на том, чтобы Зеленский сделал публичное заявление о том, что Украина возобновит расследование против Байдена. По словам Волкера, Руди Джулиани хотел, чтобы в заявлении обязательно прозвучали две вещи: “Burisma” (газовая компания, в совете директоров которой был сын Джо Байдена), и “2016”.

“Андрей Ермак послал мне текст. Я поделился этим с Гордоном Сондлендом. Мы поговорили с Руди Джулиани. Он сказал: “Ну, если там нет про „Burisma“, и если там не о 2016 году, тогда что это значит? Знаете, это недостоверно. Они что-то скрывают”. Мы поговорили, и я сказал: “Так вы говорите, что в конце заявления следует просто вставить „Burisma“ и „2016“, и тогда, на ваш взгляд, это было бы более достоверным?” Он сказал: “Да”. ... Андрей Ермак послал мне черновик заявления, которое не включало этого. Я обсудил это заявление с Гордоном Сондлендом и с Руди Джулиани... И в этом разговоре Джулиани сказал: “Если здесь не написано „Burisma“ и „2016“, это не является достоверным. Потому что они скрывают?”

На вопрос конгрессменов, в конце концов случилось с этим заявлением, Волкер ответил: “Оно умерла. ... Я согласился с украинцами, что им не следует упоминать „Burisma“ и 2016, и по сути сказал им просто покинуть это и подождать, пока не назначать их собственного генпрокурора”.

По мнению Курта Волкера, следует разделять расследование газовой компании “Burisma”. Джо Байдена и вмешательства в выборы 2016 года. “Есть Байден, есть „Burisma“ как компания, имеющая долгую историю, есть выборы 2016 года. И частью моей работы было убедиться, что в этом разговоре мы не заставляем украинцев говорить о чем-либо, кроме собственной компании, собственных граждан, или того, что они делали в 2016 году”.

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В то же время, Волкер убежден — Джо Байден на своей должности вице-президента ничего не нарушал, когда речь шла об освобождении Виктора Шокина. “Я сказал Руди Джулиани, что для меня просто не достоверно, что Джо Байден мог поддаться влиянию как вице-президент из-за денег или дела его сына то. Я знаю его долгое время, он добродетельный человек, поэтому это не заслуживает доверия”.

Волкер согласился с послом США в ЕС Гордоном Сондлендом в том, что в разговоре с ним Трамп не просили про “услугу за услугу”. Он добавил, что украинская власть также не имела беспокойств по этому поводу.

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В Белом доме отреагировали на обнародование стенограмм показаний Волкера и Сондленда. По мнению администрации США, свидетельство дипломатов еще раз подтверждают, что оснований для импичмента нет. Соответствующее заявление опубликовала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

“Обе стенограммы, опубликованные сегодня, показывают, что есть даже меньше доказательств для этого незаконного импичмента, чем мы раньше думали. Посол Сондленд прямо заявляет, что он не знал (и до сих пор не знает), когда, зачем, или кем было приостановлена помощь”. Он также предполагал, что была связь с военной помощью, но не мог определить ни четкого источника для этого предположения. Напротив, свидетельство Волкера подтверждают, что не могло быть настоящей “услуги за услугу”, поскольку украинцы тогда не знали о задержке военной помощи. Ни одна количество непристойных, ангажированных заголовков СМИ, очевидно созданы для того, чтобы повлиять на восприятие истории, не меняет того факта, что президент ничего плохого не сделал".

Напомним, в понедельник в США обнародовали первую стенограмму показаний по делу об импичменте. Свидетельство предоставила бывшая посол США в Украине Мари Йованович.

Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждения неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.