Трамп уступает пяти возможным соперникам на выборах - опрос

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп уступает по популярности среди избирателей пяти демократам, которые могут стать его соперниками на предстоящих в ноябре 2020 президентских выборах. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Langer Research Associates по заказу телекомпании NBC и газеты The Washington Post, передает УНН.

Согласно этим оценкам, самые высокие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии по-прежнему имеют пять политиков. Речь идет про бывшего вице-президента Джозефа Байдена, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, мэра города Саут-Бенда (штат Индиана) Пити Буттеджадже и сенатора от Калифорнии Камали Харрис. Они на протяжении уже нескольких месяцев считаются лидерами предвыборной гонки среди демократов.

Как свидетельствуют итоги опроса, если бы выборы президента США состоялись сейчас, Трамп проиграл бы каждому из пяти указанных политиков. Если бы кандидатом от демократов выдвинули Байдена, он получил бы 56% голосов избирателей, а Трамп — 39%. Такие же результаты были бы и в том случае, если бы соперником Трампа стал Сандерс.

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Уоррен победила бы Трампа, набрав 54%, результат республиканца составил бы 39%. Буттеджадж получил бы победу над Трампом при соотношении 51% к 40% голосов в пользу демократа. Харрис выиграла на выборах при соотношении голосов 52% к 41%.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает результаты социологических опросов, проведенных по заказу ряда ведущих СМИ такими, что не заслуживают доверия. По мнению главы Белого дома, его политические оппоненты склонны выдавать желаемые результаты действительными.

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Напомним, Демократы США в ходе теледебатов призвали к жесткому курсу против России.