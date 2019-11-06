Сегодня Высший антикоррупционный суд рассмотрит дело Труханова "по существу"

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрит уголовное производство в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова, передает УНН.

"По результатам заседания коллегия судей ВАКС приняла назначить указанное дело к рассмотрению по существу. Заседание запланировано на 6 ноября 2019 года", - говорилось в сообщении пресс-центре САП 1 ноября.

Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по 2015-2016 годы, предусмотренных Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Досудебным расследованием установлено, что субъектом декларирования в декларациях 2015 и 2016 годы представлены заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

Заседание должно начаться в 10:00 6 ноября.

Напомним, коллегия судей Малиновского районного суда Одессы 9 июля признала невиновным мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных в завладении 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

Как пишет издание Радио Свобода, в это же время в Высшем антикоррупционном судьи должно стартовать подготовительное заседание в производстве о растрате государственных средств при закупке топлива для Министерства обороны Украины на более 58 млн гривен.

В октябре 2017 года суд избрал в то время заместителю министра обороны Игорю Павловскому и тогдашнему директору департамента закупок Владимиру Гулевичу мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В ходе заседания Павловский отверг обвинения НАБУ и заявил, что он не нарушал закон. Позже Апелляционный суд Киева отменил домашний арест Павловского.