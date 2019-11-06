США расширили санкции против Венесуэлы

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Соединенные Штаты расширили список санкций в отношении Венесуэлы, включив в него пять представителей властей высокого ранга. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства финансов США, передает УНН.

“Минфин обнаружил представителей власти высокого ранга, действующих от имени репрессивного режима экс-президента Николаса Мадуро”, — отмечается в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина. По утверждению американских властей, в список были включены “действующие официальные лица правительства Венесуэлы, в том числе те, кто связан с широко распространенной практикой насилия в отношении мирных протестующих из числа оппозиции, а также те, кто продолжает получать для себя выгоду благодаря бывшему коррумпированному режиму”.

В списке санкций были включены глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, майор Боливарианской национальной гвардии Нестор Нептали Бланко Уртадо, генеральный секретарь Совета безопасности Венесуэлы Хосе Аделино Орнелас Феррейра, депутат Конституционной ассамблеи Венесуэлы Педро Мигель Каррено Эскобар, а также высокопоставленный представитель Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) Карлос Альберто Кальдерон Чиринос.

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Минфин США отмечает, что американские власти сделали этот шаг вслед за Европейским союзом и Канадой, которые ранее уже ввели свои собственные санкции в отношении перечисленных граждан латиноамериканской страны.

Напомним, ранее США ввели санкции против Кубы и отдельно против бывшего лидера страны Рауля Кастро.