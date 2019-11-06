СМИ: Трамп в мае направил Зеленскому письмо с обещанием непоколебимой поддержки

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп в мае направил Владимиру Зеленскому письмо с поздравлениями с избранием на пост президента, в котором пообещал ему "непоколебимую поддержку" со стороны Соединенных Штатов. Письмо американского лидера от 29 мая опубликовал во вторник новостной портал The Daily Beast, передает УНН.

“Вашингтон и Киев является непоколебимыми партнерами, работающими вместе для реализации общего видения стабильной, процветающей и демократической Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество”, — отметил Трамп.

“Как вы отметили в своей речи по случаю победы на выборах, ваше избрание показало, что демократия возможна в любой стране бывшего советского региона. Успех Украины является примером триумфа демократии над деспотизмом, что возрождается. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебимая”, — говорится в письме.

Трамп также пригласил Зеленского встретиться с ним в Белом доме, как только они смогут “подобрать подходящее время”.

Как отмечает портал, текст письма сильно расходится с высказываниями относительно Украины, Трамп позволял себе в личных беседах с представителями администрации. В частности, 3 ноября газета The Washington Post информировала, что Трамп чувствовал ненависть к Украине с первых дней своего пребывания на посту президента, так как считал, что руководство Украины якобы сотрудничало с демократами во время предвыборной гонки в 2016 году с целью не допустить его победы на выборах. В 2017 году Трамп заявлял, что Украина не является “настоящей страной”, всегда была частью России и “полностью коррумпирована”. По данным газеты, Трамп не хотел оказывать поддержку новой украинской власти, считая, что они также коррумпированы.

Напомним, вчера комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал полные стенограммы показаний посла США в ЕС Гордона Сондленда и бывшего спецпредставителя по вопросам Украины Курта Волкера. Они давали показания в ходе расследования по импичменту президента США Дональда Трампа.