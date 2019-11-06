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Украина и Азербайджан согласовали активизацию сотрудничества

Украина и Азербайджан согласовали активизацию сотрудничества

Эльмар Мамедьяров и Вадим Пристайко

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Стокгольме, во время встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической и других сферах. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Украины, передает УНН.

Руководители внешнеполитических ведомств во время встречи на конференции по празднованию 10-летия Восточного партнерства в Стокгольме засвидетельствовали взаимную поддержку территориальной целостности и уважение суверенитета обеих стран, имеющих схожие проблемы в части оккупации своих территорий другими государствами.

"Во время встречи с обеих сторон было подтверждено твердую и безоговорочную взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана в рамках международно признанных границ. Министры подтвердили заинтересованность обеих стран в дальнейшем углублении всеобъемлющего двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Главы МИД обеих стран согласовали дальнейшие визиты на высшем и высоком уровнях, показав взаимную поддержку в рамках международных организаций.

Как сообщалось ранее, украинский МИД разъяснил процедуру посещения оккупированных районов Грузии и Азербайджана.

Источник: УНН
Теги: Украина, Азербайджан, сотрудничество
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