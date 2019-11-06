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В правительстве решили сократить 1770 должностей в Госстате

В правительстве решили сократить 1770 должностей в Госстате

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В правительстве приняли решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, которому сейчас подчинен Госстат, на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мы приняли непростое решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Также будут освобождены и переданы в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости", - написал министр.

Он заявил, что эта оптимизация проводится за счет сокращения подразделений районного уровня. С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, "поддержка этих подразделений стала нецелесообразной", отметил он.

"Часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень. Кроме этого, мы планируем упростить отчеты, представляемые в Госстат, и сократить их количество", - добавил Дубилет.

Он также обратился отдельно к сотрудникам, которые попали под это сокращение.

"Нам очень жаль, что нам пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Мы будем над этим работать вместе с обновленной службой занятости и многими другими сторонами", - написал он.

Напомним, от 20 октября Государственная служба статистики подчиняется министру Кабинета министров Украины.

Источник: УНН
Теги: сокращения, Госстат, Дмитрий Дубилет
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