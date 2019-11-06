Опубликовано законопроект Зеленского о судебной реформе

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О судоустройстве и статусе судей" опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" от 6 ноября, сообщает УНН.

Документ, в частности, предусматривает сокращение количества судей Верховного Суда вдвое - с 200 до 100, а также - сокращение количества членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины с 16 до 12.

Согласно закону, "Высшая квалификационная комиссия судей Украины является государственным коллегиальным органом судейского управления, который на постоянной основе действует в системе правосудия Украины".

Законом устанавливается, что ВККС Украины утверждает по согласованию с Высшим советом правосудия (ВСП) форму и содержание заявления об участии в отборе кандидатов на должность судьи, анкеты кандидата на должность судьи, порядок прохождения специальной подготовки кандидатов на должность судьи.

В состав ВККС Украины входят 12 членов, назначаемых ВСП по результатам конкурса сроком на четыре года.

Также законом установлен порядок назначения на должности членов ВККС Украины, которое осуществляется ВСП по результатам конкурса в порядке, предусмотренном настоящим законом. Конкурс на занятие должности члена ВККС Украины проводит Высший совет правосудия на основе принципов верховенства права, публичности и политической нейтральности в порядке, определенном настоящим законом.

Законом предусмотрено создание ВСП комиссии по вопросам добропорядочности и этики, которая обеспечит соблюдение членами ВСП и ВККС Украины высоких критериев добропорядочности и профессиональной этики.

Еще одно изменение касается Комиссии по вопросам добропорядочности и этики, которая в течение 30 дней со дня ее образования проверяет членов ВСП (кроме Председателя Верховного Суда), назначенных (избранных) на должность до вступления в силу настоящего закона, на соответствие критериям добропорядочности, этических стандартов судьи как составляющей профессиональной этики члена ВСП, по результатам чего может принять решение об увольнении члена Высшего совета правосудия.

Также законом предусматриваются изменения относительно Верховного Суда - определено, что в его состав входят судьи в количестве не более ста вместо не более двухсот.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме подпункта 16 пункта 1 раздела I закона, который вступает в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, в начале октября Мониторинговый комитет ПАСЕ попросил Венецианскую комиссию дать оценку проекту закона Украины о деятельности органов судебной власти.

Ранее Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в своем срочном письме к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко выразила обеспокоенность по проекту закона № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".

Верховный Суд также просил Зеленского ветировать его законопроект о судебной реформе.