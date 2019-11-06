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Президент отбыл с рабочим визитом в Харьковскую область

Президент отбыл с рабочим визитом в Харьковскую область

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Харьковскую область. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Харьковскую область. В Харькове Глава государства ознакомится с производственными мощностями ГП "Завод имени В. А. Малышева", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский примет участие в рабочем совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром" и представит нового главу Харьковской областной государственной администрации.

Как сообщал УНН, 20 октября Кабмин согласовал назначение ряда кандидатур на должности руководителей в областные государственные администрации, среди которых и кандидатуру Алексея Кучера на должность главы Харьковской ОГА.

Источник: УНН
Теги: ОГА, Укроборонпром, Президент, Харьков и Харьковская область

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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