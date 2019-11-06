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Кличко решил уволить Олега Скрипку и еще пятерых своих советников

Кличко решил уволить Олега Скрипку и еще пятерых своих советников

Олег Скрипка

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко дал распоряжение уволить шестерых своих советников, работавших на общественных началах. В частности, это касается музыканта Олега Скрипки и блогера Карла Волоха. Об этом говорится в распоряжениях городского головы №932 и №934, информирует УНН со ссылкой на официальный портал Киева.

"В соответствии с Положением о советниках на общественных началах в исполнительном органе Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), утвержденного распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета от 10 марта 2017 года №277 уволить от выполнения обязанностей советников Киевского городского головы на общественных началах: Волоха Карла Максимовича, Дутку Лесю Яковлевну, Колесника Николая Петровича, Скрипку Олега Юрьевича и Черевко Андрея Петровича", - говорится в распоряжении №932.

В частности, блогер Карл Волох был советником по вопросам предотвращения и выявления коррупции, а исполнитель Олег Скрипка - по вопросам культуры.

Также отдельным распоряжением, №934, уволен советник Киевского городского головы на общественных началах по вопросам культурных арт-проектов Гео Лерос.

Как сообщал УНН, в начале сентября правительство согласовало освобождение Кличко с должности главы КГГА.

Источник: УНН
Теги: Киев, КГГА, Виталий Кличко
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