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Украина будет давить на Польшу по поводу увеличения разрешений на перевозку - Криклий

Украина будет давить на Польшу по поводу увеличения разрешений на перевозку - Криклий

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В конце ноября состоится следующая встреча между Украиной и Польшей об установлении квоты разрешений на уровне 200 тысяч. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

"7 ноября будет определена процедура оформления дополнительных польских разрешений, решение о процедуре обнародуем на сайте Министерства инфраструктуры", - написал Криклий.

По его словам, предварительный обмен разрешений на 2020 год пока согласован на уровне 2019 года - 160 000.

"Я настаивал и буду настаивать над установлением квоты на уровне 200 000. Следующая встреча с Министром инфраструктуры Республики Польша - в конце ноября. Будем давить дальше и информировать вас", - написал Криклий.

Ранее УНН сообщал, между Украиной и Польшей подписали протокол о выделении 15 тыс. разрешений Республики Польша на осуществление автомобильных грузовых перевозок в 2019 году.

Источник: УНН
Теги: Польша, грузоперевозки, Владислав Криклий
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