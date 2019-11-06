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В Минобороны заявили о готовности помогать следствию по делу о бракованных бронежилетах

В Минобороны заявили о готовности помогать следствию по делу о бракованных бронежилетах

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Министерство обороны Украины готово помогать следствию по делу о возможных нарушениях, совершенных должностными лицами министерства при закупке бронежилетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В связи с сообщением Генеральной прокуратурой Украины подозрения должностным лицам Министерства обороны Украины относительно возможных нарушений, совершенных ими при закупке индивидуальных средств бронезащиты, оборонное ведомство сообщает, что окажет всестороннюю помощь следствию в целях установления истины по этому делу", - говорится в сообщении.

В Минобороны также заявили, что заинтересованы в проведении оперативного и объективного расследования дела и предоставят следствию всю необходимую информацию.

Напомним, ранее Генпрокуратура сообщила о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины, которым инкриминируют бездействие, которое привели к закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов.

Источник: УНН
Теги: бронежилет, Минобороны, следствие
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