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Зеленский прибыл в Харьков с рабочим визитом

Зеленский прибыл в Харьков с рабочим визитом

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Харьков с рабочим визитом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Салют, Харьков! Рад снова посетить вас!" - написал Зеленский, установив геометку при публикации поста в Харькове.

Напомним, ожидается, что в Харькове Зеленский ознакомится с производственными мощностями ГП "Завод имени В. А. Малышева". Кроме того, как планируется, Президент примет участие в рабочем совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром" и представит нового главу Харьковской областной государственной администрации.

Напомним, 20 октября Кабмин согласовал назначение ряда кандидатур на должности руководителей в областные государственные администрации, среди которых и кандидатуру Алексея Кучера на должность председателя Харьковской ОГА.

Источник: УНН
Теги: визит, Харьков и Харьковская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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