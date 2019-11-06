В деле мэра Одессы объявлен обвинительный акт

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Во время судебного заседания в Антикоррупционном суде был объявлен обвинительный акт относительно недостоверного декларирования одесским городским головой Геннадием Трухановым. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

“При участии прокуроров САП в Антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении городского головы в декларировании недостоверной информации, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. На заседание прокурор объявил обвинительный акт. После чего сторона обвинения и сторона защиты выступили с вступительными речами”, - говорится в сообщении.

Кроме того, коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу.

Следующее заседание назначено на 10:00 22 ноября 2019.

Напомним, Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по 2015-2016 годы, предусмотренных Законом Украины “О предотвращении коррупции”.

Досудебным расследованием установлено, что субъектом декларирования в декларациях 2015 и 2016 годы представлены заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.



Напомним, коллегия судей Малиновского районного суда Одессы 9 июля признала невиновным мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных в завладении 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода “Краян”.