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Парламентские слушания на тему безопасности журналистов
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Сущенко выступил в Раде с докладом о безопасности журналистов

Сущенко выступил в Раде с докладом о безопасности журналистов

Роман Сущенко

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Верховной Раде начались парламентские слушания на тему "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения", во время которых с докладом выступил украинский журналист и политический заключенный РФ Роман Сущенко, передает корреспондент УНН.

"По моему мнению, положения Декларации №29 ЮНЕСКО от 1997 года, резолюции Совбеза ООН 1738 2006 года, Вильнюских рекомендаций по поводу безопасности журналистов 2011 года, а также Женевской конвенции и дополнительных протоколов к ним устарели и требуют обновления. В этом контексте вполне целесообразной может стать инициатива со стороны Украины созыва международной конференции по поводу безопасности журналистов, с учетом именно украинского контекста, в ходе которой было бы уместно создание новых механизмов принуждения правительств, государственных авторитарных режимов, к ответственности за преступления против журналистов, свободы слова и СМИ путем введения санкций", - отметил Сущенко во время выступления.

По его словам, в национальном измерении Украина нуждается в эффективном мониторинге безопасности деятельности журналистов, одним из действенных механизмов отслеживания ситуации в профессии - парламентский контроль.

"Актуальны и требуют пристального внимания парламента кейсы наших журналистов Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета, Станислава Асеееа, Николая Семены, Евгения Гайворонского, Наримана Мемедиминова, Сервера Мустафаева, Османа Арифмеметова, Ремзи Бекирова, Рустема Шейхалиева, и других коллег по цеху", - подчеркнул он.

Напомним, украинский журналист и политический заключенный РФ Роман Сущенко собирается судиться с Россией в Европейском суде по правам человека.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, журналисты, выступление, Роман Сущенко
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