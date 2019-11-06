Сущенко выступил в Раде с докладом о безопасности журналистов

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Верховной Раде начались парламентские слушания на тему "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения", во время которых с докладом выступил украинский журналист и политический заключенный РФ Роман Сущенко, передает корреспондент УНН.

"По моему мнению, положения Декларации №29 ЮНЕСКО от 1997 года, резолюции Совбеза ООН 1738 2006 года, Вильнюских рекомендаций по поводу безопасности журналистов 2011 года, а также Женевской конвенции и дополнительных протоколов к ним устарели и требуют обновления. В этом контексте вполне целесообразной может стать инициатива со стороны Украины созыва международной конференции по поводу безопасности журналистов, с учетом именно украинского контекста, в ходе которой было бы уместно создание новых механизмов принуждения правительств, государственных авторитарных режимов, к ответственности за преступления против журналистов, свободы слова и СМИ путем введения санкций", - отметил Сущенко во время выступления.

По его словам, в национальном измерении Украина нуждается в эффективном мониторинге безопасности деятельности журналистов, одним из действенных механизмов отслеживания ситуации в профессии - парламентский контроль.

"Актуальны и требуют пристального внимания парламента кейсы наших журналистов Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета, Станислава Асеееа, Николая Семены, Евгения Гайворонского, Наримана Мемедиминова, Сервера Мустафаева, Османа Арифмеметова, Ремзи Бекирова, Рустема Шейхалиева, и других коллег по цеху", - подчеркнул он.

Напомним, украинский журналист и политический заключенный РФ Роман Сущенко собирается судиться с Россией в Европейском суде по правам человека.