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Украина и НАТО продлили до 2023 года сотрудничество по ликвидации могильников радиоотходов

Украина и НАТО продлили до 2023 года сотрудничество по ликвидации могильников радиоотходов

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украина и НАТО до 2023 года продолжили сотрудничество по программе ликвидации по перезахоронения радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Во время заседания Комиссии по координации евроатлантической интеграции Украины при участии заместителя генсекретаря НАТО Беттины Каденбах представители правительства Украины и Альянса обсудили состояние и перспективы развития отношений с НАТО", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ГАЗО уже имеет опыт сотрудничества с Альянсом: в 2017 году был ликвидирован могильник в Житомирской области.

"Сейчас идет второй такой проект - на объекте "Цибулево" в Кироградской области - и запланирован третий - в пгт Делятин Ивано-Франковской области", - отметил глава ГАЗО Владимир Фещенко.

По его словам, реализация таких проектов - это не только минимизация негативного воздействия на окружающую среду, но и значительный вклад в развитие современной науки.

"Такие стремления нашли отражение в Годовой национальной программе, согласно которой до 2023 года "продолжена реализация проектов в рамках трастового фонда НАТО по перезахоронения радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР". Это позволит улучшить общую экологическую ситуацию в стране и избежать рисков, связанных с ненадлежащим захоронением таких видов отходов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, первым объектом, процесс ликвидации которого происходил при поддержке НАТО, стал полигон "Вакуленчук". Его ликвидация завершилась в начале 2017 года.

Напомним, в мае этого года Украина подписала контрактные документы с НАТО в рамках проекта по захоронению радиоактивных отходов, которые хранятся в могильнике на объекте "Цибулево" в Кировоградской области.

Источник: УНН
Теги: НАТО, радиация, отходы
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