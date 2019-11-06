Монополия на производство спирта должна быть у государства — Карасев

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Украине нужно создать ряд государственных монополий. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог, директор "Института глобальных стратегий" Вадим Карасев, передает УНН.

В частности, речь идет о спиртовой, военной и силовой монополии, уточнил он.

"Сейчас задача — собрать государство и создать монополии: военную, силовую, спиртовую и, может даже, водочную. Ведь сегодня у государства ничего нет. Возьмем, к примеру, "Нафтогаз Украины". Не понятно, кто им руководит. Представители западных кругов? Наблюдательный совет из Британии? Или Коболев, который на крючке у Международного валютного фонда?

Нам нужно восстанавливать государство. Ведь, когда будет государство, тогда появится национальный интерес", - подчеркнул он.

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Спиртовой рынок также нуждается в государственном регуляторе, продолжил Карасев.

"Спиртовая монополия должна быть у государства. Также нужно разобраться с естественными монополиями, с АМКУ разобраться — почему спиртовые заводи стоят? Кто вообще регулирует экономику? Сколько можно слышать высокие и пафосные слова о дерегуляции?" - резюмировал он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о демонополизации спиртовой отрасли, который, по мнению экспертов, убьет отрасль. Говорится о том, что демонополизация выгодна только крупным водочникам, при этом, приватизировать старые заводы ГП "Укрспирт" они отказываются.

Эксперты настаивают, если законопроект Зеленского будет принят и водочники получат свои собственные лицензии, приватизация ГП "Укрспирт" будет провалена, а вместе с этим и бюджет не дополучит миллиарды гривен.