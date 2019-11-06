Норвегия и Великобритания изъяли российские карты на воды Украины из своих каталогов

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Международные гидрографические организации PRIMAR из Норвегии и IC-ENC из Великобритании изъяли российские навигационные карты на воды Украины из своих каталогов. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Российская Федерация незаконно реализовывала морские электронные навигационные карты (ЭНК) на территорию Украины, чем создавала угрозу мореплаванию в Черном и Азовском морях. Российские карты на территорию Украины начали производить и реализовывать на международном рынке еще в 2008-2012 гг. Ситуация обострилась после аннексии Крыма", - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Криклий отметил, что благодаря работе Госгидрографии достигнут принципиальный результат.

"Региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) изымают российские карты из своих каталогов для обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях и соблюдения и выполнения резолюции Генассамблеи ООН А/Res/68/262", - заявил он.

Ранее в Госгидрографии заявили, что РФ незаконно производит морские навигационные карты на территорию Украины, создавая угрозу мореплавания в Черном и Азовском морях, и продает эти карты через компании Великобритании и Норвегии.

Напомним, ранее Госгидрография призвала Кабинет министров и Президента установить морскую границу с РФ.