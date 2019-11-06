Австрия выделит 1 млн евро на восстановление Донбасса

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Федеральное правительство Австрии 6 ноября решило предоставить Международному комитету Красного Креста и австрийским неправительственным организациям по 500 тысяч евро для смягчения чрезвычайной ситуации в кризисных регионах Украины. Об этом сообщает австрийское агентство APА, информирует УНН.

"Австрия поддерживает Украину в кризисе, который длится уже более пяти лет. Выделив 1 млн евро, мы хотим облегчить доступ к гуманитарной помощи и поддержать операции по разминированию в конфликтных регионах", - заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

Как отмечается, несмотря на прогресс в решении конфликта, гуманитарная ситуация на Донбассе продолжает беспокоить австрийскую сторону. По информации Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов, сегодня 3,5 млн человек зависят от неотложной гуманитарной помощи.

"Ситуация в плане безопасности остается нестабильной, особенно в восточной части страны, несмотря на режим прекращения огня", - пишет агентство.

Как сообщается, Австрия пытается обеспечить пострадавших из числа гражданского населения предметами первой необходимости, медицинской помощью, психосоциальной поддержкой и юридическими консультациями.

Также глава МИДа выделил вопрос разминирования территорий Донбасса, как неотъемлемую часть преодоления последствий кризиса на востоке Украины.

"Австрия последовательно выступает за ликвидацию противопехотных мин, которые наносят огромные страдания среди гражданского населения, препятствуя нормальному развитию и восстановлению территорий", - сказал Шалленберг.

Как сообщал УНН, Финляндия выделит 600 тысяч евро на разминирование территорий Донбасса.