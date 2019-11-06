Начиная с 2009 года для ВСУ в Украине построили один танк - Зеленский

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Украине на "Заводе имени В. А. Малышева" с 2009 года построили для Вооруженных сил Украины всего 1 танк. Об этом сообщил во время рабочего визита в Харьков Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент.

"Мы были на легендарном заводе Малышева, увидели, что там происходит. Вы знаете, я в шоке от того, что касается статистики. Нам сказал директор завода, с 2009 года всего один танк построили мы с вами. Один танк для ВСУ. А статистика такова, что с советских времен строили 900 танков в год. Что происходит с нашими предприятиями? ", - сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Харьков с рабочим визитом. Ожидается, что в Харькове Зеленский ознакомится с производственными мощностями ГП "Завод имени В. А. Малышева". Кроме того, как планируется, Президент примет участие в рабочем совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром" и представит нового главу Харьковской областной государственной администрации.