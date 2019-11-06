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Безопасностью журналистов в МВД теперь будет заниматься Геращенко

Безопасностью журналистов в МВД теперь будет заниматься Геращенко

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил своего заместителя Антона Геращенко ответственным за контакты с журналистской средой и за организацию ее безопасности. Об этом заявил на парламентских слушаниях на тему "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения" Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.

"Дело об убийстве Вадима Комарова, избиения телеоператора Вадима Макарюка в Харькове, нападение радикалов на агентство" Укринформ ", стрельба по пресс-центру агентства "Новый День"... этот перечень подготовил Национальный союз журналистов на встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. На этой встрече мы приняли решение, что МВД назначает ответственную особу за контакты с журналистской средой и ответственную особу за организацию безопасности, с учетом всех структур министерства. Министр поручил эту работу мне, и я вместе с вами буду делать все необходимое, чтобы обеспечить вашу безопасность, а значит свободу демократии и свободы в нашей стране", - сказал Геращенко.

По его словам, с завтрашнего дня утром на сайте МВД появится специальный раздел "преступления против журналистов и ход их расследования", на котором будет освещаться информация по статистике и по тому, на какой стадии находятся дела.

Напомним, в правительстве предлагают ввести уголовную ответственность за "манипулирование" СМИ.

Источник: УНН
Теги: МВД, журналисты, Антон Геращенко
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