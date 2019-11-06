В ВР заявили об отсутствии фундаментальных расчетов по демонополизации спиртовой отрасли

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В предложенном Президентом Владимиром Зеленским законопроекте о демонополизации спиртовой отрасли (№2300) отсутствуют фундаментальные расчеты. Об этом сообщило Главное научное - экспертное управление (ГНЭУ) Верховной Рады, которое проводит научную экспертизу законопроектов, передает УНН.

В частности в управлении указывают, что при принятии такого решения, как смена модели спиртовой отрасли в стране, следовало бы обосновать эффект для государства от предложенной демонополизации.

"Принятию решения об изменении модели спиртовой отрасли, на наш взгляд, должен предшествовать значительно более основательный анализ ее текущего (в динамике хотя бы за последние 5 лет, в том числе с указанием методики оценки параметров теневой оборот спирта) и ожидаемого (хотя бы на среднесрочную перспективу, с определением вероятных рисков и угроз, преимуществ и выгод, в том числе в части перспектив приватизации и эффективности (как для отрасли, так и для бюджета) при различных моделях отрасли - монополизированной и демонополизированной, соответственно, изменений и структуры рынка - по субъектному составу, по соотношению легального и теневого сегментов и т.д.) состояний (производственного, финансового, конкурентного, в том числе на внешних рынках и т.д.), чем представленный в пояснительной записке к проекту", - отметили в ГНЭУ.

Добавим, что в пояснительной записке к законопроекту указано лишь то, что "принятие проекта Закона обеспечит становление в Украине цивилизованного конкурентного рынка спирта и ликероводочных изделий".

Вместе с тем эксперты считают, что президентский законопроект выгоден только крупным водочным компаниям, которые благодаря предложенной демонополизации получают лицензии на изготовление спирта и построят собственные заводы. Такие намерения подтверждают и сами производители, намекая на то, что им нужны только лицензии, а не старые заводы ГП "Укрспирт".

Соответственно, дальнейшая приватизация ГП "Укрспирт" уже в зоне риска. Трудовой коллектив государственного предприятия убеждает: если отрасль демонополизировать перед приватизацией, весь трудовой коллектив, а это около пяти тысяч человек останется на улице, а заводы в регионах превратятся в металлолом.

Они призывают Президента отказаться от демонополизации отрасли и выставить активы ГП "Укрспирт" на приватизацию с монопольными лицензиями, чтобы государство смогло получить деньги от продажи этих активов.