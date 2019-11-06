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Правительство запретило ввоз в Украину старых железнодорожных вагонов из РФ - Гончарук

Правительство запретило ввоз в Украину старых железнодорожных вагонов из РФ - Гончарук

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Правительство приняло решение о запрете ввоза в Украину старых железнодорожных вагонов из Российской Федерации. Запрет вводится в действие с 20 ноября. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"Мы приняли решение о запрете ввоза в Украину старых железнодорожных вагонов из Российской Федерации. Сейчас этот запрет установлен с 1 марта, мы считаем, что это нужно сделать раньше. Поэтому вводим этот запрет с 20 ноября. Это избавит нас от значительной часть хлама, который едет к нам, и потом, эксплуатируясь на наших железнодорожных путях, создает опасность людям", - сказал Гончарук.

Напомним, в городе Сосновка Львовской области стоит российский уголь, который Украина пока не использует. Российская компания-владелец вагонов уже насчитала 5 млн грн штрафов украинской компании за несвоевременный возврат вагонов.

Источник: УНН
Теги: Россия, правительство, вагон, Алексей Гончарук
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